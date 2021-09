La curiosa explicación del "Huevo" Valencia al mal momento de la U

La curiosa explicación vino luego de la victoria de Santiago Wanderers por 2-1 como local ante Universidad de Chile, en un partido válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

De esta forma, Santiago Wanderers encadenó su cuarta victoria consecutiva en el certamen, y aunque sigue como colista absoluto con 14 puntos, su lucha por no descender.

El “decano” del fútbol chileno desnudó todas las falencias defensivas del cuadro azul y lo derrotó por 2-1 en el Estadio Bicentenario Elías Figueroa Brander.

Tras el encuentro, Esteban Valencia enfrentó a los medios de comunicación e intentó explicar por dónde pasó la nueva derrota laica “el equipo no entró bien en este partido, eso en el fútbol se paga caro“, esgrimió.

“No quiero poner excusas, tenemos que ser capaces de encontrar respuestas en cada uno de los partidos”, agregó el adiestrador de los universitarios en conferencia de prensa.

Pese a lo contundente de la derrota en el primer tiempo, Esteban Valencia esgrimió que “en el segundo tiempo mostramos un rendimiento distinto. Lo que mostró el equipo en el segundo tiempo nos deja sensaciones positivas”, indicó el exmediocampista.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.