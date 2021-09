La curiosa explicación de los "Bombos de Los de Abajo"

La curiosa explicación de la barra estudianttil tiene que ver con una propuesta de la hinchada no dejó a nadie indiferente en las redes sociales.

Las redes sociales no tardaron en advertirlo y la principal inquietud fue la elección de las fotos. ¿Por qué aparecían futbolistas de poca historia en el equipo universitario? ¿Qué respaldo esperaba entregar la barra brava azul?

El mismo Sandoval fue expulsado y Arias marcó un autogol.

¡La barra explicó la situación: "LOS DE ABAJO, CONTRA TODOS".

"A nuestros camaradas, les aclaramos que Los rostros en los bombos, fueron para exigir las renovaciones oportunas que muchos hinchas pedían y NO para homenajear.

BARRA BRAVA LOS DE ABAJO EN LAS BUENAS Y MALAS, CONTRA TODOS.

