Oriana Sabatini , modelo y novia del jugador Paulo Dybala , de la Juventus , se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas digitales tras confesar en su Instagram que es bisexual, mientras realizaba un juego con sus seguidores de “verdadero o falso”. A la pregunta “sos bixesual”, la hija de Catherine Fulop: “si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí”.

Esta declaración provocó un gran revuelo en los emdios trasandinos e internacionales hasta el punto que Oriana se vio obligada a mandar un mensaje. a novia del futbolista Paulo Dybala, con quien convive en Turín, Italia, aseguró en ese momento su intención no fue dictar “ninguna lección”, ni consagrarse como “una gurú del amor”. Aunque si su mensaje podía ayudar a otras mujeres, “buenísimo”. Y empezando por ella misma. Porque –según se desprende de sus propias palabras– es lo que hubiera precisado hace unos años. “(Este video es) lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente, y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a sentirme mejor”.

Los rumores por la sexualidad de Oriana comenzaron cuando participó como modelo en el videoclip del tema “No soy yo”, de la cantante Emilia Mernes. En la canción, Emilia habla de que con unos tragos de más se desinhibe demasiado y en una escena del video besa en la boca a Sabatini.