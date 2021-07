La curiosa explicación de Poyet al mal juego de la UC ante Palmeiras

La curiosa declaración llegó tras la derrota por la cuenta mínima en Brasil, el estratega uruguayo enfrentó a los medios de comunicación.

"La eliminación no pasa por el partido de hoy, sino por el de la semana pasada, en el que fuimos ampliamente superiores y perdimos con un penal discutible", comenzó diciendo el DT.

Sobre la falta de gol de los Cruzados, Poyet dijo que: "Estaría preocupado si es que no generáramos chances. Como las tenemos, es cuestión de tiempo".

El golero de la UC, también sacó la voz tras la derrot: "Zanahoria" Pérez: Hay muchas cosas que aprender. Hay poco margen para el error. El reto nuestro es llevar este nivel al torneo local, porque no lo estamos enfrentando de la misma forma".

"Nos faltó el gol, ellos tuvieron sus chances y nosotros también. Es lo que nos está faltando hace rato", cerró.

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal