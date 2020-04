El Cacique pasa por una profunda crisis económica en medio de la pandemia del coronavirus.

Blanco y Negro busca un recorte de sueldos en el plantel de Colo Colo. Harold Mayne-Nicholls sostuvo una primera reunión en el Estadio Monumental con los referentes del plantel Popular, Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia fueron los jugadores que representaron al resto de sus compañeros. En la instancia participó Aníbal Mosa de manera online.

"No han dado una respuesta oficial, intenté hablar con el capitán y me dijo que lo están analizando, pero efectivamente a nadie le gusta que le recorten el sueldo, no es agradable, pero seguiremos hablando con ellos", comentó Mosa.

Sin embargo, el diario La Cuarta aseveró que: "La primera vez fue un no amable. Conciliador. Pero tras una reunión virtual, el camarín de Colo Colo se rebeló y fue el mismísimo capitán Esteban Paredes el encargado de darle el portazo en la cara a Aníbal Mosa. La leyenda viva del Cacique le dijo al patrón de ByN que no aceptarán una rebaja de sueldos y que no era culpa de ellos que la empresa fuera mal administrada", informó el matutino.

El medio antes mencionado además aseguró que esta postura le dolió a Aníbal Mosa: "Palabras que le dolieron al comerciante sureño, pues siempre ha sido cercano a los jugadores y los ha consentido monetariamente más de alguna vez", agregó el diario popular.