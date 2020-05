La creativa iniciativa de Borussia Monchengladbach para tener público en el estadio

A la espera del reinicio de la Bundesliga, Borussia Monchengladbach dispuso de hinchas de cartón para el estadio.

Los fanáticos pueden pedir una imagen suya la cual será instalada en el estadio a cambio de 19 euros (unos 17 mil pesos).

Borussia Mönchengladbach sigue sorprendiendo con sus creativas acciones. Este semana anunciaron que ya ha instalado 4.500 rostros de sus hinchas impresos pensando en el retorno de la Bundesliga.

Según informó el elenco Alemán, tiene 12 mil peticiones más de sus fanáticos para "estar" de esta manera tan particular en el Borussia Park.

Por otra parte, para el historiador Sebastián Salinas, esto puede marcar un punto de inflexión: “Es algo rarísimo, pero es un primer paso, porque estoy seguro de que lo que viene en el futuro son imágenes holográficas o algo por el estilo“.

Respecto a los “hinchas de cartón”, Salinas expresó que es una expresión peyorativa que no tiene fondo. “Da la apariencia pero no son ni tan fanáticos. Cuando el equipo pierde, hablan de “ellos”. Es el que aparenta ser hincha de verdad”.

The home stands are filling up nicely though! Over 4,500 cut-outs in place and 12,000+ ordered 😍



The website is now live in English too to give our international fans a chance to order their cut-out for €19.00 via bank transfer! 🐎💚



🇬🇧 https://t.co/TbCsi5ICk3 #DieFohlen pic.twitter.com/uqoznBnlHP