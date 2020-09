La contundente sentencia de Coke Hevia sobre el nivel de Matías Fernández

El volante de Colo-Colo tuvo un pálido partido en la derrota 2-0 ante Athletico Paranaense.

Nadie del plantel se salvó del duro análisis que hicieron los medios de comunicación tras el pésimo encuentro que mostró el equipo de Gualberto Jara.

El periodista de radio Pauta se mandó un tuit que incendió las redes sociales:

"Sigan puteándome por la verdad que dije en enero de este año. Matías Fernández no está para alta competencia, aunque meta 2 pepas. Entiendo y banco a Colo Colo porque el 14 de los blancos tenía que retirarse en su club, pero al mejor que vi en canchas chilenas no me gusta verlo así. Jara lo pone en sintética”, escribió Hevia.

Los hinchas le encintraron la razón:

"No, nunca debió volver.. Menos supuestamente por el cambio por Valdivia... Mucho humo y mucho para la galería esa vuelta.. No tiene ritmo.... Llega dar pena verlo(obviamente no es toda la culpa de él)

"Toda la razon¡¡¡ una pena verlo caminar varias veces en el partido... en el alto rendimiento y profesionalismo no se puede regalar esa ventaja de un jugador q no esta a punto".

"Todos puteando y tiene razon, matias no es el mismo, debe retirarse a fin de año. Pero creo q el gran culpable de lo mal que juega colo colo es el tecnico, tecnico que quedo en los 90, recuerden q era ayudante de benitez... fueron algunas de las respuestas.