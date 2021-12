La contundente frase de Patricio Yáñez en contra de Edson Puch

La contundente frase vino en Radio Agricultura, el "Pato" analizó la probable salida de Puch de los Cruzados. El comentarista cree que el probable adiós del iquiqueño se relaciona directamente con su pobre aporte.

“¿Si se va Puch la UC va a perder demasiado? No, para mí no, porque el análisis que hace la Católica y en el ofrecimientos que ves, está lo que esperan de él. Si Puch para la Católica fuera muy importante, le hubiesen ofrecido algo económicamente…”, dijo Yáñez.

El ex delantero de la Roja sentenció que “como Buonanotte, si fuese un jugador relevante, no le ofrecen lo que le ofrecieron, lo obligan a irse. Le dijeron esto es lo que tenemos, no tenemos más".

Puch, de 35 años cumplidos el pasado 9 de abril, llegó a la UC el 2019 proveniente del Querétaro. Con la UC conquistó tres títulos de Primera División y tres Supercopas de Chile.

Edson Puch continuará su carrera en @ClubDIquique y a través de este video, nos envió un mensaje de agradecimiento a todos #LosCruzados y #LasCruzadas por estos años junto a La Franja ⚪🔵



¡Gracias por tu entrega @EdsonPuchCortez y éxito en Iquique! 🙌 pic.twitter.com/Hl9w7EOVy0 — Universidad Católica (@Cruzados) December 30, 2021

👀💙 Sabemos que siempre fuimos el gran amor de tu vida 🙌🏼



¡BIENVENIDO! 🎩 pic.twitter.com/djpO7AUDiu — Deportes Iquique (@ClubDIquique) December 30, 2021

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.





Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.