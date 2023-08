La conmovedora arenga de Jaime García en Copa Sudamericana

Jaime García ha logrado transformarse en el entrenador favorito de muchos gracias a las campañas que ha llevado al mando de Ñublense. Esta vez, el entrenador hizo noticia por una emotiva arenga en lo que pudo ser una épica hazaña en Copa Sudamericana.

Y es que tras vencer agónicamente a Liga de Quito por 2-3, los "Diablos Rojos" consiguieron alargar la serie a lanzamientos penales. Fue ahí donde el estratega sacó a relucir todo su material motivador para animar efusivamente a sus pupilos.

"El destino se cruzó, quien lo patee que esté en ese lugar y no lo cambie. Filo, no tengo más nada que decirles. Les agradezco por su alma, por la intensidad, péguenle con el alma. Escúchenme, no piensen hueás", dijo el entrenador.

¡QUÉ ARENGA, PROFESOR!#SUDAMERICANAxESPN Jaime García reunió al equipo previo a los penales entre #Ñublense y #LDU. ¡Qué momento para los Diablos Rojos en Quito!



¡Sigue el partido en vivo por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/Ew9SL9toz4 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 11, 2023

Jaime García sufrió en los penales

A pesar de la efusiva arenga de Jaime García, el estratega sufrió en la tanda de penales, pues Ñublense acabó sucumbiendo por 4-3 debido a los fallos de Manuel Rivera y Patricio Rubio, los únicos dos que fallaron su lanzamiento.

Sin embargo, los de Chillán se ganaron el respeto de todo el país al luchar de igual a igual contra LDU Quito, uno de los clubes más grandes del fútbol ecuatoriano y del continente. Ahora, la misión será enmendar el rumbo en el torneo nacional, donde se encuentran a solo cuatro puntos de la zona de descenso directo.

En ese contexto, tendrán la posibilidad de reivindicarse cuando reciban a Unión La Calera este martes 15 de agosto a las 12:30 horas.