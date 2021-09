La confesión viene a propósito que el próximo sábado 18 de septiembre, se cumplen seis años de la partida de Eduardo Bonvallet, quien se quitó la vida luego de luchar durante años contra la depresión.

Y en ese contexto, en Hola Chile realizaron este miércoles un reportaje donde se contaron algunos detalles de la vida del comentarista deportivo.

Incluso, en el espacio de La Red entrevistaron a algunos amigos del “Gurú”, como es el caso de Rodrigo Sepúlveda, quien trabajó con el ex seleccionado y se convirtió en un de sus más cercanos durante sus últimos años de vida.

“Agarré uno de Radio ADN, me dicen: ‘Sepu, murió Bonvallet’. Yo no lo podía creer”.

Para cerrar, dijo que: “después me llamaron del Mega porque necesitaban que fuera al estudio por la muerte de Bonvallet. Yo me fui al piso. Me acuerdo que me senté en un sillón y me largué a llorar”.

Acerca del último patriota chileno Eduardo Bonvallet no era santo de mi devoción pero en estos días dónde avanza a toda máquina la revolución en dónde nos quieren destruir como antaño con apoyo de la comunidad internacional nos dejó esto

