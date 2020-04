La confesión de Diego Buonanotte que ilusiona a los hinchas de la UC

El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, analizó cómo lleva el confinamiento por el Covid-19 y lo que se viene para su futuro en el club.

El mediocampista de Universidad Católica, Diego Buonanotte, conversó con radio Cooperativa, donde realizó una inédita confesión a los hinchas "cruzados" sobre un posible retiro del fútbol profesional a fin de año.

"Siempre digo que Católica es un lugar que está ocupando un lugar muy especial y sería muy lindo (retirarse ahí). Soy un afortunado por el cariño del hincha, pero eso me da una responsabilidad mayor para darle alegrías al club", apuntó el jugador.

"Me gustaría (terminar su carrera en la UC), pero el fútbol es muy cambiante y no me atrevo asegurar que me retiraré en Católica, pero pase lo que pase el equipo estará siempre en mi corazón", agregó.

Además, habló sobre su presente y la llegada de Ariel Holan a la UC, explicando que "en estos años cada técnico tiene diferente forma de ver el fútbol y es válido. Ariel tiene una forma muy intensa que a mi me encanta. Es un técnico con mucho conocimiento y más allá del resultado, sé que vamos a aprender muchísimo en cada entrenamiento, si me toca o no jugar pasa a segundo plano".

En esa línea, aseguró que el buen nivel que venía mostrando el equipo pasa a segundo plano en un momento en el que lo más saludable es detener las actividades para evitar que se propague más el COVID-19.

"Son momentos de la vida que nadie espera. Veníamos muy bien en el torneo, pero esto es un momento que afecta a nivel mundial y lo necesario era que se parara todo porque la salud es más importante que el fútbol. Es una pena, pero la situación es muy crítica y compleja y tenemos que ser súper responsables, hoy el fútbol pasa a segundo plano", agregó.

Covid-19

El ídolo cruzado contó cómo lleva el confinamiento por el coronavirus, detallando que intenta "que los días sean llevaderos, si somos responsables esperamos que esto pase pronto. Desde hace tres semanas que no salgo de mi casa, pero hoy tuve que salir para hacer un trámite al banco, saqué mi salvoconducto y toda la gente que vi respetaba su metro de distancia y todos con mascarilla y guantes", reveló.

Junto con eso, comentó lo bien que se ha portado el club, entregando las herramientas para poder trabajar desde la casa.

"Desde el primer día dije que había que sacarse el sombrero con el club, no sabemos hasta cuándo será esto, pero ahora es tarea nuestra cumplir con las actividades que nos mandan, tenemos todas las condiciones para hacerlo", expresó.

Buonanotte DT

Finalmente, el volante reveló que se está preparando para ser entrenador, aprovechando la detención del fútbol. "El curso online lo estoy haciendo en la escuela de Menotti en Argentina. Hasta ahora es mucho lectura y videos. Eso lo hace mucho más llevadero", contó.

Ante ello, dijo que un chileno es el entrenador que más lo marcó. "Tengo muchos técnicos que me han marcado, pero siempre rescato a Manuel Pellegrini (lo dirigió en Málaga) como el mejor de todos, y eso que no jugaba tanto", cerró.