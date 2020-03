El actual entrenador de Fernández Vial a través de un video envió una serie de consejos al más puro estilo futbolero y se la jugó con una charla técnica, con el Covid-19 como rival de un partido difícil por jugar.

“Vialinas y vialinos, los invito. Vamos a dar inicio a una charla técnica en la que cada uno de nosotros debe estar muy concentrado, muy aplicado, porque tenemos un partido muy importante que ganar todos unidos”, comentó el Peineta de entrada.

En la misma línea, aseguró que: “saldremos a la cancha con lo mejor que tenemos. Al rival lo tengo muy analizado: coronavirus. Desde atrás, lo primero: lavarse bien las manos con jabón o alcohol gel las veces que sea necesario”.

Añadió: “nuestra línea defensiva: primero mantener distancia. Segundo: taparse la boca al estornudar con el codo. Evitemos tocarnos con las manos la boca o la cara. Y para terminar la defensa, evitar saludar con mano, besos o abrazos”.

Luego, aseguró que: “en el mediocampo: mantengamos hábitos de salud, son súper importantes. Algo relevante en este momento: usar mascarilla. Y no tocar ojalá superficies de uso común”.

Para completar, el estratega manifestó que “nos vamos a la línea ofensiva: si tienes algún síntoma o malestar no olvides, dirígete a algún centro asistencial, no lo dudes. El centro delantero: no salgamos de casa a menos que sea imprescindible. Que no salga del área… muy atento para hacer goles. El último atacante: desinfectar todos los lugares de nuestro hogar”.

Para cerrar, enfatizó que: “para terminar nuestra charla, preocupémonos de nuestro entorno, de los niños y familiares. Este gran partido, en nuestro Vial, en nuestro, país, en nuestro fútbol, la tenemos que vencer todos. Vamos Chile que podemos”.

MIRA LA CHARLA ACÁ: