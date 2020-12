La amistosa manera con que la ANFP sacaría a Reinaldo Rueda de La Roja

La ANFP ya le habría comunicado al entrenador que tiene el camino abierto para que negocie con la Federación Colombiana de Fútbol.

Aún sigue siendo un completo misterio si Reinaldo Rueda seguirá o no siendo el entrenador de la Selección Chilena. A pesar de que el estratega colombiano obtuvo cuatro puntos de 12 posibles en las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, todo parecía indicar que aún cuenta con el respaldo del directorio de la ANFP y el camarín.

Sin embargo, el ex DT de Flamengo es el nombre que suena con más fuerza para hacerce cargo del combinado de su país. Tras un decepcionante comienzo en las clasificatorias, Carlos Queiroz fue despedido de la Selección de Colombia, y ahora Rueda podría arribar al equipo.

Sobre eso, según información de El Mercurio, el ente rector del fútbol chileno está abierto a negociar con Rueda si este desea partir de La Roja. "Pablo Milad le comentó a Rueda que uno debe trabajar donde sea feliz. Ambos coincidieron en que la esclavitud ya no existe y que la plata no sería tope si quiere retornar a su país".

Eso sí, desde la Federación Colombiana de Fútbol se toman las cosas con calma y buscarán el diálogo con Pablo Milad. "Nuestro presidente Ramón Jesurún, tiene contemplado conversar con su par chileno, Pablo Milad, para ver el tema de Reinaldo Rueda, un técnico muy querido y valorado en nuestro país. La idea no es pasar a llevar a nadie, menos a la federación chilena".

Por su parte, la ANFP afirmó que, hasta el momento, Rueda seguirá siendo el entrenador de La Roja, debido a que no han recibido ninguna oferta concreta. “No puedo comentar nada, porque no ha llegado ninguna propuesta formal de la federación colombiana por Reinaldo Rueda. Hasta ahora sigue siendo nuestro entrenador".

Finalmente, sonaban los nombres de Gabriel Heinze y de José Néstor Pékerman para sustituir al técnico colombiano. Pero desde el timonel del fútbol chileno prefieren "esperar a ver qué pasa con Rueda. Hasta el nombre de Mauricio Pochettino, que suena en el Real Madrid, fue acercado por terceros, pero no se ha profundizado en contactos pues hay un entrenador en ejercicio y eso es lo que se debe zanjar primero".