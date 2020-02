La advertencia de Cristian Garin al equipo de Copa Davis

El tenista nacional Cristian Garin (18°) se retiró del ATP 250 de Santiago, despertando las dudas de su participación en la serie de Copa Davis ante Suecia, debido a una lesión en la espalda.

Tras su retiro del certamen santiaguino,la raqueta número uno del país, Cristian Garin, aseguró que "no sé si voy a estar en Suecia, la verdad es una decisión que tengo que tomar mañana (sábado), Nico Massú sabe lo que tengo y esperaré hasta última hora para tomar la decisión".

Además, "Gago" entregó algunos detalles de su lesión y sostuvo que "hoy fui a hacerme exámenes y se trata de una inflamación de una vértebra en mi espalda, el médico me dijo que debía parar al menos una semana, yo tomé la decisión de jugar hoy, no salió, pero ya está lo hice por la gente".

El "Tanque" destacó que "me duele mucho perder aquí en Chile, porque estaba jugando frente a mi país, a mis amigos y familia, pero también tengo que pensar en mi salud y los desafíos que se vienen. Dí lo que más pude, pero no aguanté más. El dolor estuvo en todo momento en mi cabeza hoy".

"El año está recién comenzando, vengo de ganar dos torneos, debo ser consciente de lo que he hecho y se vienen torneos muy importantes para mí en marzo y abril, por lo que tengo que analizar bien todo. El médico me dijo que en una semana puedo recuperarme, es fundamental descansar para que la lesión no vaya a peor", insistió.

Finalmente, el criollo entregó su respaldó a Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Bastián Malla, en caso de no viajar a Estocolmo.

"Somos un gran equipo, hemos realizado muchos hitos y podemos ganar, jugamos en una superficie que los beneficia a ellos, pero yo esperaré hasta el final para tomar la decisión", cerró.