La ácida crítica de Coca Mendoza: "Me parece vergonzoso lo que pasa con Colo-Colo"

El ex defensor de Colo-Colo, Gabriel “Coca” Mendoza, se sumó a la lista de críticos de Blanco y Negro se tiró en picada contra la concesionaria alba.

Nadie ha quedado ajeno a la profunda crisis que atraviesa Colo-Colo, tanto institucional como futbolísticamente. Los albos no levantan cabeza en el Campeonato Nacional, y ha sumado casos como el de Matías Zaldivia que han causado que los albos sean blanco de críticas de distintas áreas.

Así, ahora fue el turno de un ex jugador del Cacique, Gabriel Mendoza. El “Coca”, como es conocido, dejó ver su enojo por estas polémicas y el paupérrimo rendimiento que presentan en cancha, además de exigir que la dirigencia de Blanco y Negro se disculpe con el equipo.

"Me parece vergonzoso lo que sucede con Colo Colo. Por la situación de Zaldivia, independientemente de lo que pasó antes con los conflictos que tuvo con la dirigencia, es lamentable y penoso lo que le están haciendo", confesó en conversación con Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

"El futbolista se merece todo el apoyo en la situación que está viviendo, por una lesión; esto divide mucho más a la dirigencia con el plantel, la hinchada y la gente que es de fútbol, porque esto no se le debe hacer a ningún trabajador, porque es trabajador de Colo Colo", añadió.

"Si fuera así, cualquier jugador tendrá miedo de lesionarse para que no le suceda lo mismo que a Matías Zaldivia.Esto no le hace bien a Colo Colo, seguimos sumando y nos seguimos hundiendo en la mierda y eso me parece inconcebible", complementó.

Mendoza también lanzó sus dardos a la concesionaria que administra al Eterno Campeón. El multicampeón con los albos exigió que Blanco y Negro debe hacerse responsable "de todo lo que respecta a los jugadores en general. Si la lesión de Marcos Bolados fuera más grave, ¿también lo dejarían botado? La institución tiene que verlo, hacer un análisis, una introspección y darse cuenta que la están cagando".

"Literalmente la están cagando, me parece que de verdad esto no tiene nombre, así que creo que la única forma es hacerse cargo y ofrecer disculpas al plantel, al jugador y a la gente del fútbol", finalizó notablemente molesto.