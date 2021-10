Kylian Mbappé contó detalles de su frustrado intento para salir del PSG

El delantero francés, Kylian Mbappé, reveló detalles de la verdadera teleserie que protagonizó para intentar concretar su partida al Real Madrid.

El mercado de fichajes de Europa recién pasado quedará marcado en la historia como uno de los que más bombazos dejó sobre las contrataciones. Y una de las noticias que más destacó fue la frustrada salida de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain a pesar de los intentos del Real Madrid de ficharlo.

El cuadro merengue intentó fichar a la estrella francesa hasta el último momento disponible para realizar transferencias. Pero el elenco parisino se dio el lujo de rechazar los hasta 200 millones de euros que Florentino Pérez puso sobre la mesa para fichar al goleador.

Es más, los distintos medios españoles incluso dieron por cerrada la transacción, y el propio jugador dio a conocer detalles de lo que ocurrió. "Pedí irme en julio porque desde el momento en que no quise extender, quería que el club recibiera una tarifa de transferencia para tener un reemplazo de calidad", reconoció en conversación con RMC.

Te puede interesar: Cámaras captan duro insulto de Kylian Mbappé contra Neymar en el PSG

Pese a eso, dejó en claro que la forma en la que el PSG manejó la situación fue la que no le gustó. "Personalmente, no me gustó mucho que Paris Saint-Germain dijera 'Está pidiendo irse en la última semana de agosto' porque eso está mal, me hizo sentir como un ladrón. Les informé temprano, a finales de julio".

Pese a eso, dejó en claro que su relación con sus compañeros es buena y que se enfoca en hacer las cosas bien con el cuadro de Mauricio Pocchetino. "No es cierto que haya rechazado siete propuestas de extensión de contrato. El Paris Saint-Germain me ha dado mucho. Siempre he sido feliz en los cuatro años que estuve aquí y lo sigo siendo", complementó.

Finalmente, el campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018 igualmente aclaró que no se quedó contra su voluntad y respetó la decisión del equipo de no venderlo. "Quería algo respetuoso: dije, si no quieres que me vaya, me quedo".