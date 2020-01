Según la información del medio estadounidense TMZ, el ex jugador de la NBA habría fallecido cuando viajaba junto a otras tres personas.

El ex basquetbolista de los Lakers Kobe Bryant, de 41 años ha fallecido en un accidente de helicóptero mientras viajaba con otras tres personas.

La noticia, adelantada por TMZ, han confirmado la muerte de 5 personas entre los que no estaba la mujer del ex jugador, Vannessa Bryant.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing. Avoid the area until further notice.

Bryant es recordado por los fanáticos del basquetbol por sus cinco títulos de la NBA, dos veces MVP y además un título olímpico junto a Estados Unidos.

#Breaking



Kobe Bryant has reportedly died in a helicopter crash in Calabasas, California, this morning.



The 41-year-old basketball star's death was confirmed by TMZ Sports.



via @9NewsAUS pls follow pic.twitter.com/FYKNgZ336n