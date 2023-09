Kike Acuña reconoce adicción a los retoques faciales

Kike Acuña en conversación con el diario “Las últimas noticias”, reveló que hace 21 años que se hace retoques faciales para verse bonito para su pareja: “Soy muy vanidoso…Me gusta verme bien para mi esposa”, afirmó.

El ex volante de la UC estuvo a cargo del equipo de tercera división Santiago City hasta junio pasado expresó su primera experiencia con los cambios en la cara: “La primera vez todo bien, pero la segunda no me gustó mucho porque me quedó una ceja levantada y parecía gato…Me quedó súper extraño y le agarré mucho respeto”, indicó.

El Kike asegura que: “Es como cortarse el pelo, para la gente que tiene pelo, es refrescar mi aspecto y verme bien, en la medida que se pueda”, expresó Acuña, quien destacó que “me he hecho varios tratamientos y asumo que cada vez me gusta más. Ahora en 15 días más tengo que hacerme un retoque y quedar 100 puntos”.

El ex jugador d ela U asevera que: “Reconozco que verme bien es medio adictivo porque me encantan los resultados porque, además, no me opero ni sufro dolores. Me veo bien en una hora. Y sí, es adictivo. Pero me pasa sólo con esta doctora (Renata Barra). De hecho, me tapó unas ojeras y quedaron a la pinta”, recalcó.

Durante su participación en el programa “Podemos Hablar”, el ex chico reality se sinceró sobre la distancia que ha tenido con su hijo mayor Lucas:

“Difícil, es súper complicado, el último recuerdo que tiene es de un carrete que hice en la casa. Entonces, perdí contacto absoluto con él, son mas de 10 año que no lo veo”, reveló en el espacio nocturno. “La última vez que pude conversar con su madre fue para darle permiso para salir del país, y la respuesta fue tajante: ‘él no te quiere ver’”, aseguró en CHV.

“Se quiso cambiar el apellido por el bullying, producto de mis apariciones por malas condiciones en la televisión”, cerró el DT.