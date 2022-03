Jorge Kike Acuña pide ayuda y comprensión para Yamil Asad

Yamil Asad, refuerzo de Universidad Católica, participó en un accidente de tránsito manejando en estado de ebriedad. Por lo mismo, un ex referente de la Franja, Jorge Acuña, quien asegura tuvo muchos más problemas en su carrera, hace un llamado para darle todo el respaldo al jugador argentino.

"En mi carrera pasé algunos momentos de indisciplina y no lo escondo, siempre le pongo el pecho a las balas. Uno tiene que pensar en qué institución está. Para mi está hoy en día en la mejor institución de Chile, en la que se ha preocupado por formar buenos jugadores para que puedan estar en la selección. Uno tiene que tener primero respeto por dónde está. Cuidarse, no está en un equipo chico, no voy a dar nombres. Estás en Católica donde cualquier cosa que haces va salir en el diario, vas al mall te van a pedir autógrafos", comentó Acuña en el programa Planeta UC.

"Hay que aprender a saber convivir estando en un club tan grande como Católica. Ojalá se recupere pronto. En estos momentos, que lo debe estar pasando mal, hay que apoyarlo", destaca.

"Cuando me equivoqué la gente me dio la espalda. Necesité mucha ayuda. Ahora que la está pasando mal, sabe que cometió un error, poder ayudarlo, que se dedique a entrenar y rendir los días sábado o domingo, que es donde toda la gente de Católica queremos que lo haga", finaliza.

Esta fue la reacción de Yamil Asad luego del choque en estado de ebriedad de esta madrugada.



“No pasó nada grave” le dice a los efectivos de Seguridad Providencia@ESPNChile pic.twitter.com/ZhHlnO1anE — Ricardo Shannon (@RicardoShannonS) March 11, 2022

Así quedó el vehículo que conducía Yamil Asad tras el accidente de esta madrugada.



El jugador de Universidad Catolica manejó en estado de ebriedad, se saltó una luz roja e impactó un vehículo con tres pasajeros. @SC_ESPN pic.twitter.com/bEGbjNNoUV — Nicolás Ramírez (@Ramirezgnico) March 11, 2022

