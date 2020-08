Kike Acuña: "Mi partido más difícil fue dejar el copete"

El ex jugador de la UC hizo un profundo análisis de su carrera como futbolista profesional.

En conversación con RedGol, Acuña reconoció sus errores fuera de la cancha de fútbol:

“Después de retirarme gané mi partido más difícil. Mi partido más difícil fue dejar el copete. Me costó mucho porque me gustaba, quería matar y ahogar las penas”, dijo Kike Acuña.

Complementó: “dejar el trago… voy a cumplir dos años y tengo una lección súper grande de vida, porque tuve que trabajar cortando uvas. No tenía plata para echarle bencina al auto. Entonces aprendí, me esforcé y pude salir adelante”.

“Fracasé en Universidad de Chile porque me dediqué a salir, a la joda y dejé el fútbol de lado. Cuando me quise enrielar volví a equivocarme y don Arturo Salah, a quien le tengo un respeto enorme, me comunica que fui despedido de la U”, expuso.

Para cerrar, aseveró que: “no tengo miedo en decirlo: cuando me meto en el mundo de la farándula y el alcohol fue por mucho tiempo, muchos años. Claramente la vida que llevaba no era compatible con un futbolista y por más que pudiera rendir se me fueron cerrando las puertas”.