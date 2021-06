Karina Oliva pide disculpas a familia de Nelson Acosta tras desubicado tuit

La ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, pidió disculpas a la familia del ex técnico de La Roja, Nelson Acosta, esto luego de un polémico tweet en donde compara su campaña por la gobernación con lo hecho por Marcelo Bielsa en la banca de la roja de todos y la gestión del ex DT de Cobreloa.

La ex candidata a la gobernación metropolitana había escrito en sus redes sociales que "hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta. Siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción. A militar la vida y el proyecto”. Tras esta publicación, su cuenta de Twitter se llenó de críticas.

En conversación con el programa "Hola Chile" de La Red, Oliva dijo que sus dichos fueron malinterpretados.

"Me tengo que acostumbrar a que lo que diga y haga es bueno y malo al mismo tiempo. Primero que todo quiero pedir disculpas a la familia si se sintió agredida, porque en ningún caso es eso, es más en ninguna parte digo quién es mejor o peor", dijo Oliva.

"Le pido disculpas a la hija, creo que se malinterpreta. En ningún momento he dicho que él (Acosta) es alguien que ha fracasado o que es malo, en ningún caso”, añadió.

Para contextualizar su mensaje en redes sociales, Oliva dijo que se refiere "a un tipo de juego, de estrategia y que en este caso, son diferentes”. "Por ejemplo, me gusta más el juego de Guardiola que el de Simeone o Mourinho.. Yo no puedo decir cuál es más bueno o cuál es más malo (...) Acá hay un sesgo porque cuando una mujer habla de fútbol se van a la persona", cerró.