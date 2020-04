"Kalule" Meléndez contó detalles de la brutal patada a Walter Montillo

El ex volante del Cacique recordó aquel episodio en el Estadio Monumental.

"Kalule" fue a recuperar una pelota en la mitad de la cancha y se llevó por delante al creador de la U. Todo indicaba que el ex Cobreloa se iría a los vestuarios, pero finalmente el árbitro Pablo Pozo optó por amonestarlo con una tarjeta amarilla. Meléndez contó la historia del momneto:

"Fue entre pelota y con la pierna de atrás lo logro levantar un poquito hacia arriba. Pablo Pozo venía con la mano atrás que tenía la tarjeta roja. Cuando lo veo corriendo, empiezo a insultar a Walter Montillo. Lo hacía para que él reaccionara y Pablo viera que no fue tanto. A lo mejor si se quedaba dando vueltas en el suelo me iba expulsado", contó en diálogo con Dale Albo.

"Traté de hacer que reaccionara, efectivamente Walter se para, queda como de rodillas y Pablo me saca amarilla. Nosotros no veníamos bien, por eso lo salgo recriminando, la intención era que reaccionara para que no me echaran", agregó

"En realidad no era un tipo, agresivo, sino que un poco más temperamental. En esa zona hay que ser temperamental, se juega de forma fuerte, por lo general hay mucho duelo", explicó.

Finalmente el encuentro terminaría en un triunfo de los albos por 1-0 con gol de Esteban Paredes.

"En los Playoffs logramos salir campeones invictos, no perdimos ningún partido. El clásico fue importante, y el repunte nuestro, ganamos siete fechas consecutivas, nos metimos octavos y le terminamos ganando la final a Católica", sentenció.