El ex DT de la selección chilena analizó el presente del jugador de 40 años.

El delantero albo se refirió hace unos días a su futuro en el fútbol, Paredes reconoció que quiere jugar un año más en el equipo de sus amores. Olmos alabó la mente del Tanque:

"Está dentro de los cinco mejores jugadores de la historia de Colo Colo. A mi me llama mucho la atención, porque aún no lo resuelvo dentro de mi cabeza. Yo no sé si los jugadores nos retiramos porque tenemos lesiones o sencillamente de manera interior no logramos revanchas internas", expresó.

Juvenal Olmos profundizó: "Eso es lo que me causa mayor admiración de Esteban Paredes porque pareciera ser que el se renueva dentro de su cabeza y tiene motivación de seguir jugando", detalló.

Para finalizar agregó que, "lo único que pido de Esteban Paredes es que sepa retirarse, que sepa cuándo debe retirarse. No me gusta cuando la hinchada se da vuelta y ha pasado".