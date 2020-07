El ex entrenador de la UC cree que tiene las herramientas para encabezar un proyecto serio para el fútbol chileno.

Juvenal Olmos tuvo un poco exitoso paso por la selección chilena para las clasificatorias del Mundial Alemania 2006. El estratega fue el blanco de las críticas de una de las peores selecciones chilenas de la historia.

El DT nacional ha estado alejado de las canchas y cumpliendo una faceta de comentarista en televisión, sin embargo aseguró que le interesaría volver al mundo del fútbol tras su fallido paso por el Veracruz.

En conversación con Las Últimas Noticias, Olmos señaló que le encantaría trabajar en un proyecto de jóvenes: “Hay una sola cosa que en realidad me motivaría a replantearme mi estadía en los medios: encabezar un plan serio para buscar el recambio en la Roja. Hemos perdido años y somos injustos con nuestros jóvenes. Les exigimos clasificar a los mundiales juveniles y ser el recambio de la Roja, y no tienen las condiciones de trabajo”.

Olmos reconoció que Manuel Pellegrini le recomendó que no tomara la oferta de la selección. “Debí hacerle caso a Manuel Pellegrini cuando me dijo que no aceptara la selección siendo tan joven”.

Los hinchas se enojaron por la idea de volver a Olmos en la selección:

