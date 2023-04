Juvenal Olmos le lanza dura advertencia a Carlos Palacios

El ex seleccionador nacional no tuvo clemencia con el volante del Cacique a pesar que marcó uno de los tantos en el triunfo ante Santiago City en Copa Chile.

"Así no vas a servir en Colo Colo, no te va a ir bien en Colo Colo. ¿Cuántos 10 o armadores han llegado a Colo Colo con un papel así (grande) de posibilidades de ser el crack del año? Pero si tú no muestras que vas a fondo en tu camiseta, en tu proyecto, en cada situación que te toca", agregó en TNT Sports.

Pero no se quedó ahí, Olmos cree que Palacios debe mostar más en el Cacique: ¿Hace cuánto que está en Colo Colo? ¿Dos meses? ¿No es tiempo suficiente para que esté bien físicamente? Cualquier futbolista con dos meses tiene que volar, entonces esa práctica vieja de que 'no vengo bien', 'que me tienen que hacer cariño'. Es Colo Colo, muchachos. Cariño es para la inferiores. Vi el partido y está bien que sean reservas, está bien que Quinteros los ponga de reservas", cerró.