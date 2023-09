Juvenal Olmos arremete contra Gustavo Quinteros

Colo Colo está atravesando por un mal momento en varios aspectos. En lo futbolístico el equipo no convence, su estilo de juego no está funcionando y no se han conseguido los resultados esperados. Esto último incluso los mantiene casi sin opciones de disputar el título en esta temporada, debido a una distancia de diez puntos con el puntero Cobresal, lo que ha causado distintas críticas, como es el caso de Juvenal Olmos.

Sumado a esto, se han presentado varias polémicas con algunos jugadores del plantel, específicamente en los casos de Jordhy Thompson y Damián Pizarro, donde el primero incluso sigue generando problemas debido a su relación amorosa con quién se supone es su ex pareja, donde incluso existe una orden de alejamiento vigente.

Durante un debate en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ya mencionado Juvenal Olmos criticó a Gustavo Quinteros, increpándolo por antiguas decisiones. "El técnico de Colo Colo abre y cierra la puerta para que un jugador llegue. Si tú aceptas el cuarto, tienes que asumir. Hay muchos responsables, pero principalmente es el técnico".

Continuando con sus declaraciones, el comunicador también agregó que, "En el momento más álgido e importante para conformar un plantel, el técnico no estuvo acá. El técnico fue al Mundial. Cuando tu cierras algo, ese esfuerzo es para todo el año y lo dejó en manos de la gerencia", una decisión que asegura lo persigue hasta el día de hoy.

Finalmente, el ex entrenador también atacó a Blanco y Negro por sus gestiones deportivas. "Colo Colo terminó gastando más lata en jugadores que agarró a la pasada, en vez de haber cerrado un buen contrato con Costa y tenerlo desde el inicio. Por eso digo yo la importancia del técnico en la conformación del plantel".