Junior Playboy reveló el "gran regalo" que le hizo su amiga con los IFE del Gobierno

El particular ex chico reality compartió con sus seguidores el regalo que recibió por parte de una amiga muy especial.

Un sorprendente regalo recibió el controvertido influencer nacional Junior Playboy. El ex chico reality compartió con sus seguidores el momento en que abrió el paquete que contenía una espectacular PS5.

"Saben mi amiga personal Paula junto todos los IFE del gobierno de chile para darme un gran Regalo", detalló en una publicación en su cuenta de Instagram.

Junior Playboy

"El mejor Regalo que podía recibir en este 2021 después de pasarlo no muy bien me llega la alegría y felicidad a mi ser cerrando un año duro en lo general me siento bendecido y doy las gracias", agregó el influencer. "No tengo palabras, solo agradecimiento", cerró en el registro.

La publicación generó muchos comentarios de buena onda para él y su amiga. "Excelente regalo poh junior, que lo disfrutes a full", "Buenísima, manso regalo. Para jugar mientras te tomas un jugo de naranja", "Te mereces eso y más rey", "Junior, ella es la indicada", "Que grande mi Junior, disfrútelo mucho se lo merece".