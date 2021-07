Jullien Ramírez, futbolista canadiense anuncia su posible llagada a Chile para los próximos meses y su sueño es jugar por Colo Colo y la selección chilena. "Mi español definitivamente necesita mucho trabajo", reconoce desde Europa.

"La idea es comenzar a echar raíces en la tierra de sus ancestros. "Espero ir en diciembre o enero. Y si me va bien, me mudaría allá y viviría con mi familia en Santiago", esgrimió la jugadora.

Sobre su cariño a Colo-Colo, comentó que: "Sí claro, pero es un equipo muy bueno y competitivo. Si consigo hacerlo sería muy feliz, porque tener la oportunidad de vivir allá y jugar para Colo Colo es mi sueño y el de mi familia", reconoce la atacante de 23 años.

"Pero estaría feliz de jugar en cualquier equipo de Chile. Sólo quiero jugar el juego que me apasiona y vivir con mi familia, que no he visto por tantos años. ¡Pero Colo Colo es el sueño!", puntualiza Jules.

¿El caso de Jullien Ramírez se asemeja al de Ben Brereton?

"Sí, por supuesto. Todos se sorprendieron con el papel clave que jugó este año para la selección chilena y cómo fue que trajo triunfos. Su gol contra Bolivia fue increíble y puro talento. Es un héroe de Chile", explica desde Alemania.

"Supongo que Ben y yo estamos en circunstancias similares de alguna manera. Quiero satar de Europa a Chile y también soy mitad chilena y mitad canadiense", reveló.

"Mi español definitivamente necesita mucho trabajo. Pero trabajaría tan duro como trabajó Ben para la selección chilena, para el equipo que me de la hance de jugar allá", cerró.

JUEVES 15 DE JULIO

O'Higgins vs Cobresal, 20:00 horas, Estadio El Teniente

VIERNES 16 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán

Unión La Calera vs Curicó Unido, 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 17 DE JULIO

Universidad Católica vs Colo Colo, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo

LUNES 19 DE JULIO

Audax Italiano vs Huachipato, 18:00 horas, Estadio El Teniente

Everton vs Ñublense, 20:30 horas, Estadio Sausalito

MARTES 20 DE JULIO

Deportes La Serena vs Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Melipilla, 20:30 horas, Estadio El Teniente

Equipo libre: Unión Española