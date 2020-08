La futbolista canadiense sueña con defender a la Roja de todos.

La futbolista revolucionó las redes sociales cuando reconoció que soñaba con defendera la Roja, ahora agaradeció ls muestras de cariño de los hinchas chilenos:

"Dios, ha sido tanta gente, es como un estadio lleno de gente. Nunca imaginé que tanta gente quisiera apoyarme a mi y a mis sueños. Me emociono al hablar de esto porque es tan abrumador", reconoció la jugadora.

"Estoy tan agradecida y feliz de ser chilena y de tener esta comunidad alrededor apoyándome. Estoy tan agradecida de todos", dijo la canadiense.

"Hasta el momento todos han sido tan positivos y me dan apoyo. Lentamente traduzco los mensajes de todos y sus comentarios así que... no me han sorprendido mucho hasta el momento pero una vez que termine de traducir todo, de seguro me llevaré alguna sorpresa", comentó entre risas a Cooperativa.

"¡Gracias por apoyarme! Estoy tan emocionada por poder conocerlos a todos algún dia, ¡viva Chile!", cerró la futbolista.

Cabe recordar que actualmente Jullien Ramírez se encuentra tramitando su doble nacionalidad para intentar ser parte del fútbol femenino chileno.