Julio César se acordó de la eliminación de Brasil a Chile en el mundial 2014

Los dueños de casa eliminaron a la Roja en tanda de penales en donde el trabajao del arquero fue fundamental.

El golero Julio César es uno de los jugadores con más presencias en la selección de Brasil, ubicándose en el Top 20 de los futbolistas con más presencias en el pentacamepón del mundo. Además, el ex meta del Inter de Milán asoma como uno de los seleccionados con más mundiales en el cuerpo.

Haciendo un resumen de su carrera en una entrevista de la FIFA, el propio arquero sorprendió al elegir el triunfo en penales de Brasil sobre Chile en los octavos de final del Mundial de 2014 como uno de los dos hitos más destacados de su etapa como jugador profesional.

"Elegiré dos momentos notables. Uno cuando tuve la oportunidad de jugar en la Copa Mundial 2014 en Brasil, contra Chile. Recuerdo que jugué muy bien en ese partido. El duelo se definió en penales y ese es el momento en que el portero puede ayudar al equipo", aseveró.

Q: Who do you think should be or who would you like to see as the next Inter goalkeeper after Handanović? #LegendTakeover (@RyanReginald2)



🗣 @ojuliocesar_12: Inter are already on the way to it with Gabriel Brazão, a young Brazilian goalkeeper they signed and who’s now on loan.