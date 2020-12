El defensor albo enfrentó a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

El "Almirante" reconoció que hubo divisiones en el vestuario del Estadio Monumental.

"Al no tener la oportunidad de informar hay muchas cosas que ustedes por ahí no saben. Con Pablo (Mouche) compartirnos inferiores en Boca Juniors, asados y comidas con la familia. La pelea es parte del futbol, no lo llevamos más allá. Como sabemos que este club genera y que la pelea también, entendemos que el fútbol es así. Con Pablo estamos bien", comenzó diciendo.

"He tenido muchas peleas en el fútbol, con referentes en Boca incluso. He atravesado planteles con peleas y es parte de buscar el equilibrio. No hay más que eso. Nos vamos a pelear y vamos a seguir peleando, por ahí con otro compañero. Ya está, es así. Fue una situación que generó, pero con Pablo tenemos una buena relación", explicó el zaguero.

Julio Barroso saltará a la cancha este sábado con el cuadro popular, que necesitan sumar ante Universidad Católica, para salir del fondo de la tabla de colocaciones.