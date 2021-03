El flamante defensor de Everton de Viña del Mar, Julio Barroso, está feliz con su nuevo desafío.

De todas formas, Barroso sigue dolido con su salida del Estadio Monumental.

En conversación con DirecTV, el defensor reconoce que aún le sigue dando vuelta su traumático despido:

"Lo que pasó con mi salida de Colo Colo fue muy triste, no era la manera. Hoy quiero cerrar esa etapa, especialmente porque en Everton hay gente que me está dando muchísimo cariño. Estoy muy entusiasmado. La revancha se dará en la cancha", aseguró.

"La foto que subí a Instagram refleja el amor que le tengo a Colo Colo. Iba para personas que se olvidan lo que los jugadores dan. Muchos futbolistas me escribieron cosas muy lindas luego de mi salida del club. Yo esperé una reconsideración, porque Quinteros me lo pidió, pero cuando no se dio, preferí salir y aceptar la propuesta de Everton", explicó.

"Me llamó Roberto Sensini para venir aquí. Valoro mucho la confianza del club. Siento que haremos cosas muy lindas con esta camiseta. Vinieron con un contrato de dos años, confiando en mí, y eso es extraordinario. Lo analizo y me dan ganas de que inicie el torneo para poder jugar".