Julio Barroso disparó nuevamente contra Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls

El ex central de Colo Colo, Julio Barroso, criticó la forma en la que fueron sacados los referentes del club y también se tiró contra Harold Mayne-Nicholls.

Julio Barroso, ex jugador de Colo Colo, se manifestó nuevamente con respecto a su dolorosa salida del club. Ante eso, afirmó que le sorprende la manera en que han sido tratados los referentes del club. También la forma con la que Aníbal Mosa determinó su despido del Monumental.

En conversación con TNT Sports, Barroso indicó que "hablé con Gustavo Quinteros y me dijo que quería contar conmigo. Después me llamó a reunión Aníbal Mosa y me comunicó que no seguía. Y Quinteros me insistió que iba a hacer todo lo posible, pero al final decidieron que no".

"Tenía ilusión de quedarme en Colo Colo, pero hace rato las cosas venían mal con Aníbal Mosa. En la época de Pablo Guede dijo que yo trataba de boicotear al club con mis lesiones en la espalda y me dolió mucho porque mi historial estaba en la Clínica Meds y desde ahí Mosa cambió mucho conmigo", agregó.

Julio Barroso: "Aníbal Mosa me dio a entender que mi lesión era un boicot"



También tuvo palabras para criticar duramente a Harold Mayne-Nicholls. "Harold vino a hacernos estadísticas de todo lo que se hacía en el club habiendo tipos que tenían 10 años en el club e hizo datos de lo que se perdía, se ganaba y jugábamos. Si hace una estadística de dos años, está claro, le va a coincidir. Si hace una de siete años, le da que jugué casi 30 partidos anuales. No creo que eso sea tan malo".

"Si es para manchar personas, todos encontramos estadísticas para defender lo que queremos decir. Hacer una estadística por una lesión después de 10 años, me parece que la intención no era decir este jugador no está en condiciones, si no que sacarlo por otros motivos. Sé que estoy para jugar y que voy a demostrar que estoy apto", complementó.

Para finalizar habló con respecto a la dolorosa salida de los referentes, donde el “Almirante” cuestionó la forma en que se dio. Ante eso, reconoció que "no son sólo ellos, hay un grupo de jugadores que no los valoraron, como Agustín Orión, Gonzalo Fierro, Justo Villar, Emiliano Vecchio, Jaime Valdés, Claudio Maldonado, Jean Beausejour. Me sorprende que se tenga tan poca empatía con esos jugadores", cerró.