¿Jugará Arturo Vidal la próxima Copa América?

El volante del Inter rompió el silencio y conversó con un medio nacional.

Arturo Vidal es un jugador muy competitivo y siempre quiere estar presente en la cancha.

Así lo dejó en claro en una entrevista que TNT Sports le realizó al volante nacional en Italia.

El 'King' habló sobre sus ganas de participar de los próximos duelos que deberá enfrentar la Selección Nacional: los dos partidos por Clasificatorias e incluso los válidos por la Copa América.

"Me gustaría estar en los dos partidos y después en la Copa (América). Pero tengo que ir con calma, como te dije tengo que vivir el día a día. No quiero apurarme porque tampoco quiero ser un estorbo si estoy en la Selección. Pero me gustaría estar en los dos lados y pelear los dos partidos, ojalá sacar seis puntos en las Eliminatorias y después pelear la Copa América", comenzó.

Cabe recordar que los partidos ante Argentina y Bolivia, en Santiago del Estero y en nuestro país, respectivamente, están programados para el 3 y 8 de junio. La Copa América, en tanto, arrancará pocos días después, el 13, con otro duelo ante la albiceleste.