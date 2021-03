Jugadores de Universidad de Chile ya definieron a su nuevo capitán

A pesar de que el técnico postuló a su candidato para ser capitán, los futbolistas de Universidad de Chile tomaron otra decisión.

Tras la salida de Walter Montillo y Matías Rodríguez, la Universidad de Chile se quedó sin sus dos capitantes, quienes además son ídolos del club. Y es que el “Mati” asumió la capitanía tras la polémica salida de Johnny Herrera, pero la “Ardilla” también lo sustituyó en varias oportunidades.

Por eso, hasta hace algunos días Fernando De Paul era el elegido para continuar portando la jineta azul en este 2021. Considerando peso en el camarín, historia y voz de mando, el “Tuto” era el escogido de manera unánima por encima de los únicos candidatos que habían: Gonzalo Espinoza y Ángelo Henríquez.

Sin embargo, todo eso cambió cuando desde Azul Azul se retractaron, por pedido de Rafael Dudamel, y renovaron a Osvaldo González. Así, “Rocky” vivirá su cuarto periodo defendiendo a la U, siendo el último sobreviviente del histórico equipo campeón de la Copa Sudamericana 2011.

A pesar de la confirmación de la renovación, anunciada ayer, González siguió plenamente integrado con sus compañeros. Esto debido a la ardua pretemporada que han tenido en el CDA. Instancia en la que el plantel no solo ha entrenado, sino que también decidieron con votación quien portará la jineta de capitán para terminar con el tema.

Y el resultado indicó que González, el último vestigio de la época dorada del club comandada por Jorge Sampaoli, fue el escogido. En segundo lugar quedó el arquero Fernando De Paul, y en tercer puesto se ubicó el mediocampista Gonzalo Espinoza.

Así, aunque todo parecía estar cerrado, no es tan así. Esto porque, a pesar de que Dudamel pidió su renovación, “Rocky” no estaría en lo planes de titularidad. Debido a que Luis Casanova y Ramón Arias ocuparían esos puestos, por lo que el histórico defensor azul jugaría en caso de que uno de los dos no pudiera.