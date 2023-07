Jugadores de Flamengo piden la salida de Jorge Sampaoli

Sampaoli nuevamente está en medio de la polémica. Es que de acuerdo a lo informado por el periodista Venê Casagrande, el plantel del gigante de Brasil está pidiendo la salida de Jorge Sampaoli del club de Río, debido a una agresión del preparador físico del equipo en contra del delantero Pedro.

"Ya no hay el más mínimo clima en la plantilla para la continuidad de Jorge Sampaoli en Flamengo. Jugadores indignados por la actitud del preparador físico y la forma en que el técnico argentino manejó el asunto entre bambalinas. Los jugadores esperaban una postura diferente del DT", explicó el reportero.

Pedro sacó la voz a través de las redes sociales, lamentando la agresión: "La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que la agresión física puede solucionar cualquier problema. Padre y madre, gracias por la educación que me diste".

El parte policial

“En contacto con Pedro Guilherme Abreu dos Santos, jugador de Flamengo, víctima, afirmó que después de terminar el partido estaba en el vestuario mirando su celular, hablando con sus familiares, cuando el ciudadano Pablo Cándido Fernández, preparador físico de Flamengo, autor, se le acercó, le puso el dedo en la cara y le preguntó por qué no calentaba. Dijo que fue una falta de respeto al entrenador y le dio tres bofetadas en la cara, momento en el que Pedro le quitó la mano y Pablo le dio un puñetazo en la cara, causándole lesiones en la boca y la cara del lado derecho, momento en el que los demás jugadores contenían a Pablo. Aún así, Pablo quería seguir con las agresiones”, dice el parte policial.