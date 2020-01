Jugadores de Colo Colo denuncian grave censura al pedir justicia por hincha muerto

Un grupo de jugadores de Colo Colo denunciaron sufrir una grave censura cuando quisieron pedir justicia y mostrar apoyo a Jorge Mora “El Neco”.

Los jugadores de Colo Colo denunciaron que les aplicaron una grave censura cuando quisieron hablar en sus redes sociales y pedir justicia por Jorge Mora “El Neco”, el fanático albo que murió tras un brutal atropello de Carabineros.

Fue el caso de Gabriel Suazo e Iván Morales, éste último en Colombia jugando por la Selección Chilena Sub-23, quienes denunciaron que no pudieron publicar el mensaje que quería, pese a varios intentos, según informó el sitio DaleAlbo.

"Esta publicación la he compartido dos veces en mi historia, y por alguna razón no le aparece a nadie que yo publiqué alguna historia. Espero que no me eliminen esta nueva publicación, porque de alguna forma haré saber mi pensamiento. Justicia es lo que pedimos. Fuerza a sus familias y a todos los que lamentamos estas pérdidas", acusó Suazo.

"Hoy me despierto con una noticia lamentable. Con el fallecimiento de Jorge, un hincha que daba todo por esta institución, mis condolencias a toda su familia y al pueblo colocolino que está sufriendo esta pérdida. Justicia para Jorge y Juan Pablo Mena, que espero investiguen de buena forma su fallecimiento, condolencias a sus familias", era el mensaje que quería escribir.

Por su parte Morales expresó que "mucha pena y rabia me da pensar que las familias e hinchas que nos apoyan no puedan asistir al estadio seguros de que volverán a casa ¡Esto no puede seguir pasando! lamento mucho lo de ayer. Mi corazón y pensamientos con la familia de Jorge. Que los responsables paguen".