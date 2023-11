Jugadores culpan a los hinchas por la renuncia de Berizzo en La Roja

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo de La Roja, los jugadores de la Generación Dorada que van quedando se mostraron muy molestos y tristes por la decisión. En esa línea, Gary Medel dio fuertes declaraciones en zona mixta donde culpó principalmente a los hinchas y a la prensa por la decisión.

"Se va por la manera como lo tratan, se le faltó el respeto. Se vive el proceso de recambio, lo que todos querían. No sé cuántos jugadores nuevos había", comenzó diciendo el "Pitbull" tras el empate contra Paraguay.

En esa misma línea, agregó que "se estaba dando de buena forma. Pero hay que esperar un poquito, no todo es de un día para otro. No lo dejaron trabajar tranquilo, por eso se cansó. Faltó apoyo de la dirigencia y de la gente que no respeta los procesos. Se va triste".

Pero no solo culpó a los hinchas, pues también tuvo palabras para la prensa, asegurando que mancharon el proceso.

"No solo la gente, también ustedes. La gente los lee a ustedes y lo que ponen en prensa. ninguno se hace cargo. Es lo que pasa, llega un técnico, después otro. está tres partidos sin ganar. Siguen con lo mismo, que quieren que cambie jugadores. Y somos los que somos", lanzó el actual capitán de Chile.

Por otro lado, Alexis Sánchez fue un poco más autocrítico y habló sobre la responsabilidad de los jugadores en la decisión de Eduardo Berizzo.

"Triste, con pena, porque estábamos trabajando bien, lo veía en todos los entrenamientos. Creo que es injusto por lo que entregaba cada jugador. Es responsabilidad un poco de los jugadores, nosotros mismos de estar más concentrados en lo que queremos", señaló el "Niño Maravilla".

Es así como la ANFP tendrá que buscar un nuevo entrenador para enfrentar a Ecuador en la próxima fecha, la cual será importante para intentar sumar puntos en un complejo escenario.