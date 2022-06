Ana Maria Markovic nació en Suiza pero defiende a la selección de Croacia.

Si bien en un comienzo no le molestó recibir elogios por su belleza, luego comenzaría un verdadera pesadilla para la estrella del Grasshopper suizo.

“Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me hace feliz saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como el futbolista más sexy. Eso no me gustó. Después de eso, mucha gente me escribió haciéndose pasar por entrenadores, y sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y solo miran lo de afuera. Es muy triste", señaló a The Sun.

"Creo que esas personas deberían averiguar más y ver qué puedo hacer en términos de fútbol", agregó.

De hecho, la deportista contó cuando le preguntaron si preferiría ser modelo o fichar por Chelsea, a lo que ella respondió sin dudar: "¡Definitivamente el contrato con Chelsea, por supuesto!".

"Me bombardean con fotos XXX. Hay algunas fotos así, es realmente feo. No sé por qué una persona hace algo así, pero me burlo de eso con mis colegas", aseguró.

“A veces llegan mensajes chistosos de personas que escriben que quieren atenderme y, por ejemplo, quieren limpiar las cámaras de mis zapatos de fútbol después del entrenamiento”, añadió.