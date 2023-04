Jugadora reclamó por el tamaño de sus pechos en el FIFA 23

Sydney Leroux, delantera de Angel City FC reclamó en contra de la empresa que realizó el popular videojuego que incluyó al fútbol femenino: "Me pusieron la vincha, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien incluso me hizo pechugona. Desínflenme las tetas y pónganme otra talla de camiseta", lanzó en Twitter.

Pero no fue la única jugadora profesional: "Agradezco que EA Sports incluya por fin la NWSL, pero esto no me representa", escribió Caprice Dydasco, defensora de Houston Dash.

Frente a este tuit, Katie Stengel, atacante del Liverpool, le contestó: "Agradece que te hayan puesto pelo". Esto último, en referencia a que, por algún error, algunas futbolistas aparecen calvas.

Stengel no fue la única en notar este inconveniente. "Sé que esperaban que las mujeres estuviésemos agradecidas y encantadas con que nos hayan dado un poco de publicidad, pero por favor dejen de perder el tiempo, algunas de nosotras salimos calvas", afirmó Leroux, quien añadió: "Por favor, díganme que no hice un escaneo de todo mi cuerpo para esto".

Por su parte, la australiana Alex Chidiac también manifestó su disconformidad con el personaje que presentó EA Sports. "No puedo creer que me pusiera una red en el pelo para esto", reclamó.

En tanto, Madison Hammond, de Angel City, sostuvo: "Simplemente no soy yo".

