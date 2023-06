Jugador que se arrancó de Colo Colo rompe el silencio

Los hinchas de Colo Colo no tienen un buen recuerdo de Juan Martín Lucero, el delantero se fue al Fortaleza en una negociación que dejó marcando ocupado a todos en Macul.

Lucero decidió hablar por primera vez sobre esta decisión y la demanda que interpuso el “Cacique” en su contra en el portal deportivo En Cancha.

“Al tomar la decisión, sentí un poco de dolor por la gente, pero también estaba tranquilo porque siempre me brindé el 100% en la cancha. Habíamos salido campeones después de mucho tiempo. En realidad, es normal que un jugador cambie de club y prefiero que me insulten por mi salida y no por rendimiento. Jamás le reprocharía nada a nadie”, expresó el jugador.

También habló en detalle sobre la demanda de Colo Colo: “Lo único que hice fue ejecutar una cláusula que estaba en mi contrato. Por eso no tengo enojo ni rencor con nadie del club”, dijo Lucero.

“Colo Colo me envía el mail en el que me dicen que me van a comprar el pase dos días antes de que venza el plazo. En lo legal, ellos estaban en todo su derecho de hacerlo hasta una hora antes. Y se dio esa situación porque un conocido mío que está en el club le dijo a Morón que estaba por vencer el plazo y ahí ejecutaron la opción, pero nunca pagaron por mi pase”, aseguró el “Gato”.

Lucero no lo pasa bien en el Fortaleza de Brasil.

