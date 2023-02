Jugador que dejó Colo Colo vive una verdadera pesadilla en su nuevo club

Luego de seis temporadas en Macul, que le permitieron convertirse en uno de los laterales más importantes del fútbol nacional incluso llegando a La Roja de todos , a Óscar Opazo se le presentó la gran oportunidad de su carrera, y a los 32 años dejó Pedrero para sumarse a Racing Club de Avellaneda.

El Tort a n es considerado por Fernando Gago, DT de La Academia, y apenas suma tres citaciones al banco de suplentes en las primeras fechas.

Uno de los motivos por los que el entrenador no considera a Opazo es porque el defensor nacional no pasó la prueba del peso: “En el primer partido no jugó porque no superó un control de peso diario, ya que Gago pesa todos los días a los jugadores tolera un máximo de 500 gramos de sobrepeso, según la masa corporal y la altura de cada jugador”, le explicó el periodista de diario Olé que sigue a Racing, Nicolás Montala, a LUN.

El otro argumento es que: “Para Gago como lateral izquierdo es la tercera o cuarta opción. Durante la pretemporada y los entrenamientos lo probaron como lateral izquierdo, pero no convenció. Por eso, trajeron a Gabriel Rojas”, explicó el periodista Nahuel Ferreira.

De hecho, aclaró que “hoy está bastante relegado en la consideración de Fernando Gago porque no es un jugador que él pidió”.