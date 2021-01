Histórico de Alianza Lima reveló el mayor dolor de Mario Salas en 2020

El entrenador chileno, Mario Salas, comenzó el año de gran manera en Colo-Colo, y terminó sin club, además de “participar” en el descenso de Alianza Lima.

Probablemente el 2020 sea un año que el entrenador chileno, Mario Salas, querrá dejar lo más rápido posible en el pasado. El DT, que llegó a ser uno de los mejor proyectados, comenzó el año ganando la Copa Chile con Colo-Colo ante Universidad de Chile, pero terminó de una manera muy distinta a la que seguramente esperó.

Más tarde fue despedido del Cacique, quienes actualmente pelean por no descender a Primera B después de la peor campaña de su historia. Llegó a Alianza Lima, esperanzado en poder revertir la mala primera mitad del año, pero no fue así. Hundió al club peruano, y a pesar de que lo despidieron, el equipo descendió de igual manera.

Y es precisamente este último acontecimiento el que reconocieron que sigue doliendo mucho a Salas. Así lo detalló el arquero Leao Butrón, histórico de Alianza, que dio a conocer detalles de una conversación que tuvo hace poco con el ‘Comandante’.

En conversación con el programa “A Presión”, el portero señaló que Mario Salas “está muy dolido” con el final del cuadro limeño. Y argumenta que su error más grande fue no darse cuenta a tiempo de que su equipo no tenía poder en ofensiva, lo que no le permitía obtener los resultados deseados. "No nos dimos cuenta de que nos iba a falta peso en la ofensivo", explicó Butrón.

Cabe destracar que en ese sector del terreno de juego es donde un chileno tenía que ser protagonista. Se trata de Patricio Rubio, que fue uno de los pocos rostros del club que sobrevivió a la oleada de despidos que ha lamentado el club ahora que se alistan para jugar en segunda.