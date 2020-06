Jugador fue despedido por publicar fotos hot junto a su novia

Mirko Antonucci, futbolista perteneciente a la Roma y que registra pasos por las selecciones juveniles de Italia, fue desvinculado del Vitória de Setúbal de Portugal.

El jugador se encontraba en calidad de préstamo, pero fue despedido por subir fotos de alto calibre junto a su novia a redes sociales.

"El jugador tiene que ser jugador del Vitória de Setúbal 24 horas al día, por respeto al club, a los aficionados y a lo que representa", comentó el entrenador del club, el español Julio Velázquez.

"El club, la gerencia, el equipo técnico y todo el personal entendieron que el comportamiento de un jugador que estaba cedido no era el que queríamos para el Vitoria", agregó Velázquez.

El delantero de 21 años ya había recibido advertencias desde el Vitória por sus publicaciones en Instagram y Tik Tok junto a su novia, la influencer Ginevra Lambruschi.

"Este mensaje es para decir que estoy plenamente consciente de los errores que he cometido. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se han sentido ofendidos: aficionados, club, entrenador, colegas. Voy a dejar las redes sociales y a partir de ahora solo me verás sudar la camiseta del Vitória de Setúbal hasta la última gota", expresó el joven futbolista a través de una publicación en Instagram.