Jugador explica por qué celebró gol "falso" de Cobreloa sobre Wanderers

En diálogo con ADN Deportes, David Escalante, actual delantero de Cobreloa aseguró que no hubo mala intención en su festejo. “Pensé que había entrado esa pelota”, explicó “Chiquito”.

"Pensé que había entrado esa pelota, pega en el travesaño y en el palo de abajo. Cuando pasó eso, pensé que pegó dentro de la línea. No me dí cuenta, si no no hubiese festejado. No fue nada desleal ni para perjudicar a Wanderers“, argumentó “Chiquito”, que lamentó todo lo ocurrido.

En cuanto al desarrollo del encuentro de día jueves, el atacante de 30 años lamentó el no haber podido llevarse los tres puntos en Calama.

“El primer tiempo fue un poquito más Santiago Wanderers, y el segundo tiempo fue poco nuestro. La pelota no quiso entrar, fue un empate ingrato. La categoría es muy competitiva, salvo lo histórico que está haciendo Magallanes”, aseguró, expectante por el cuarto lugar que ocupan en la Primera B.

“Nos faltan 21 fechas y la fe está intacta en que vamos a pelear hasta la última fecha. No tengo dudas que vamos a ascender“, cerró el delantero argentino.

El “gol fantasma” que le cobraron a Cobreloa. La pelota no estuvo ni cerca de ingresar. pic.twitter.com/GAYbOafA9t — Matias (@Matiasacha) May 13, 2022