Jugador enciende las alarmas para el debut de La Roja en Santiago 2023

Ya se dio el vamos a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde varias disciplinas ya comenzaron a disputar sus respectivas pruebas. En el caso del fútbol masculino, el debut será este lunes ante México en el estadio Sausalito a las 20:00 horas, donde los ojos también estarán puestos en el trabajo que realizará Eduardo Berizzo al mando de la selección sub-20.

Pero según información entregada por TNT Sports, La Roja ya tendría sus primeras complicaciones con un jugador que no se encontraría del todo bien en lo físico y no podría ser parte del tan ansiado debut, incluso se ha hablado que ya se tiene su reemplazo para este lunes en el reducto de Viña del Mar.

Se trataría de Matías Zaldivia, central de Universidad de Chile quien habría presentado algunos problemas físicos y no podría estar disponible desde la partida para Eduardo Berizzo, de todas formas, hasta el momento es algo que no está definido, sino que el equipo de la selección estará monitoreando la evolución del jugador para determinar si podrá jugar este lunes o no.

Incluso desde la cadena televisiva informaron que se esperará hasta último momento, posiblemente horas antes del encuentro ante México para determinar si Matías Zaldivia podrá o no ser una opción para la formación de La Roja el próximo lunes o si en definitiva se tendrá que recurrir a un suplente.

En caso de que esto último tenga que darse, también se habla que el técnico ya tendría definido el nombre del reemplazante de Zaldivia. Sería Daniel Gutiérrez, central de Colo Colo, quien corre con la primera opción de saltar al terreno de jugo en caso que el ya mencionado defensa azul no esté al 100% en sus condiciones físicas para debutar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.