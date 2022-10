Jugador de la U cree que los azules juegan mal por la falta de hinchas

El volante argentino Emmanuel Ojeda se refirió al complejo momento que vive Universidad de Chile en la tabla de colocaciones y destacó la presencia de los hinchas universitarios en La Portada.

"Todos los partidos que quedan son muy importantes. Este es especial, porque es un rival directo, acá podemos sacar una ventaja y es un partido muy importante para nosotros. Veo bien al equipo, tenemos un buen funcionamiento, y creo que se ve reflejado en la cancha", afirmó.

El trasandino además reconoce que con el cambio de esquema planteado por Sebastián Miranda, ha salido beneficiado. "Me he sentido cómodo, me siento más protegido, todos corremos a la par con los movimientos que entrenamos, todos nos sentimos un poco más respaldados, entonces creo que se mejoró en ese aspecto; el equipo completo se sintió más cómodo con el cambio", aseguró.

"Tener al público ayuda mucho y más como es el hincha de la U, que alienta todo el partido. Eso en la cancha se nota y nos da un plus más", cerró.