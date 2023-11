Jugador de La Roja admite haber pensado en el retiro del fútbol

En muchas oportunidades, cuando los jugadores sufren lesiones complicadas y de larga recuperación, se cuestionan varios aspectos de su carrera, entre ellos un posible retiro, claro que también dependerá de la edad que tenga el futbolista. Esto es algo por lo que atravesó un jugador de La Roja que actualmente sigue con su recuperación.

El futbolista en cuestión es Eugenio Mena, actual jugador de Universidad Católica, quien lleva más de dos meses alejado de las canchas debido a una complicada lesión. Mena sufrió una fractura de tibia en el duelo ante Ñublense disputado a fines de agosto de este año, donde además no se espera que pueda volver esta temporada.

Cabe mencionar que Eugenio Mena, era uno de los laterales que estaban considerados para estar en la nómina de La Roja en aquel momento, pero la lesión lo dejó fuera de toda opción. "Vi cómo había sido la jugada al llegar a la clínica y no lo podía creer. Después de esto, no la he vuelto a mirar, no me da", señaló el Chueco en conversación con Mega.

"Ha sido muy difícil, era muy complejo para la cabeza, porque me gusta el día a día, estar con ellos. Por momentos los miro entrenar y decaigo un poco, pero a la vez me da fuerza para estar pronto. Por ahora en cuanto a plazos, me propuse empezar el año con mis compañeros", añadió en cuanto a su situación Eugenio Mena.

Con respecto a la decisión de poner fin a su carrera, el lateral de La Roja señaló que es una posibilidad que se presenta en una situación de inactividad como esta. "Se te pasa por la cabeza, pero es pasajero, tengo la fe que me voy a recuperar", cerró Eugenio Mena, quien por ahora sigue concentrado en su recuperación y ya piensa en la próxima temporada junto a Universidad Católica.