Jugador de Colo Colo sufrió violenta encerrona en bencinera

El futbolista de Colo Colo fue amenazado con armas de fuego. El guardameta Brayan Cortés estaba en una estación de servicio para cargar combustible en la comuna de Calera de Tango cuando fue abordado por seis sujetos.

El capitán Claudio Valenzuela señaló que “el futbolista al realizar la carga de combustible, cuando efectuaba el pago, se le cruzó un vehículo MG de color naranjo y lo bajaron en forma violenta, lo golpearon y le arrebataron el vehículo”, comenzó explicando el oficial de ronda Prefectura Santiago Maipo.

El uniformado reveló que: “en un trabajo conjunto con diferentes patrullas de Carabineros y gracias al GPS del teléfono de la víctima, se recuperó (el auto) en avenida Lo Blanco con Gran Avenida (comuna de San Bernardo), donde los sujetos al ver la presencia policial intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente detenidos”.

Cortés aseveró que: “Siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y ahí pasa todo. Siempre supe que eran menores de edad, no más de 22 años les echaba. Eran muchos, la sensación obviamente fue de mucha adrenalina. Siempre mantuve la calma, no me resistí a nada, pero el momento es complicado”.

El golero de Colo Colo fue víctima de un violento asalto.

“Agradecerle a Dios que no me llegó ningún disparo, porque uno no sabe si el arma es de mentira o de verdad”, añadió el arquero de los albos y la selección chilena.

Ahora el portero de Colo Colo deberá concentrarse para la próxima fecha del campeonato Nacional. Este sábado, desde las 17.30 horas, el Cacique recibirá a Huachipato en el estadio Monumental por la 19° fecha del Torneo Nacional.

