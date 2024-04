¡Quiebre en la interna de Colo Colo! Jugador no estaría conforme con Jorge Almirón

Colo Colo no está pasando por los mejores momentos en las últimas semanas. Actualmente, el cuadro dirigido por Jorge Almirón se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional a 10 puntos del actual líder Universidad de Chile. Claro que aún tiene pendiente su partido de hoy ante Cobreloa.

Además, los albos vienen de perder por 2-1 ante el actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense, resultado que los desplazó hasta el segundo lugar de su grupo en el certamen. Si bien aún se mantienen en zona de clasificación para la próxima fase del torneo, ya empieza a notarse la preocupación en los hinchas del cacique, debido al nivel que ha mostrado el equipo.

Las críticas no llegarían para todo el plantel, sino que para algunos jugadores en específico, quienes no han podido ser más desequilibrantes en Colo Colo esta temporada. Estos son los casos de Damián Pizarro, quien aún no puede anotar para el equipo este año y también Leonardo Gil, quien no ha tenido sus mejores partidos.

Pero ahora, se suma un nuevo problema para los albos, esto ya que según información entregada En Cancha, habría un quiebre interno en el camarín del cacique, esto ya que un jugador no estaría contento con la administración de Jorge Almirón en el equipo, ya que no ha podido sumar minutos en lo que va de temporada junto al estratega.

Este sería el caso de Fernando de Paul, portero suplente de Colo Colo, quien pelea el puesto junto a Brayan Cortés, sin embargo, el iquiqueño se ha convertido en el titular indiscutido del equipo para Jorge Almirón. Como los albos están disputando dos torneos a la vez, quizás de Paul esperaba su oportunidad para darle descanso a su compañero, pero este no ha sido el caso.